Завтра судитимуть убивць Оксани Макар

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

«Перше судове засідання відбулося 24 травня. Клопотання матері Оксани Макар Тетяни Суровицької про проведення відкритого судового процесу з телевізійною трансляцією було відхилено. Тому завтра ми знову будемо звертатися з відповідною вимогою, оскільки вважаємо, що в іншому разі рішення суду може бути необ'єктивним», - сказав народний депутат, адвокат матері загиблої дівчини Микола Катеринчук.

«З учорашнього вечора під стінами суду активісти поставили намети. Їх близько 10. Пікетники вимагають зробити суд відкритим для преси і громадськості. І ми теж будемо цього добиватися», - додав М.Катеринчук.