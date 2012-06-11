Завтра судитимуть убивць Оксани Макар
16:14, 11 червня 2012Суспільство
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У вівторок, 12 червня в Центральному районному суді Миколаєва об 11.00 суддівська колегія на чолі із суддею Оленою Селівановою розпочне слухання по суті справи Оксани Макар.
Клопотання матері про проведення відкритого судового процесу відхилили
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.
«Перше судове засідання відбулося 24 травня. Клопотання матері Оксани Макар Тетяни Суровицької про проведення відкритого судового процесу з телевізійною трансляцією було відхилено. Тому завтра ми знову будемо звертатися з відповідною вимогою, оскільки вважаємо, що в іншому разі рішення суду може бути необ'єктивним», - сказав народний депутат, адвокат матері загиблої дівчини Микола Катеринчук.
«З учорашнього вечора під стінами суду активісти поставили намети. Їх близько 10. Пікетники вимагають зробити суд відкритим для преси і громадськості. І ми теж будемо цього добиватися», - додав М.Катеринчук.
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