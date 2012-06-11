У шести областях на вечір оголосили штормове попередження

17:55, 11 червня 2012
Суспільство
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Гідрометцентр оголосив на сьогоднішній вечір штормове попередження у шести областях України.  

Гроза

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницький, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються грози, сильні зливи, місцями град та шквали 25 м/с.

Про це УНІАН повідомили у гідрометцентрі.

 

 

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