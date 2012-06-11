Україна - четверта у світі за можливістю дефолту
18:20, 11 червня 2012Суспільство
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Україна посіла четверте місце серед країн з найбільшою ймовірністю дефолту за версією сайту Business Insider.
Гірше справи лише у Греції, Аргентини та Кіпру
Дослідження проводилося у 59 країнах, пише Дзеркало тижня.
Експерти порахували, скільки коштує застрахувати на рік $10 тис. суверенного боргу. В економічній термінології — це показник CDS, розмір кредитного дефолтного свопу (страхування відповідальності за неповернення коштів).
Як виявилося, найвища ціна підстраховки держборгу наразі у Греції (більше $7 тис.), Аргентини ($1,2 тис.) та на Кіпрі ($906). В Україні цей показник склав $884.
Слідом за Україною в цьому рейтингу йдуть Португалія, Венесуела, Єгипет, Ірландія, Угорщина, Хорватія, Іспанія, Італія, Ліван, Румунія, Дубаї (ОАЕ), Бахрейн, В'єтнам, Болгарія, Литва та Ісландія.
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