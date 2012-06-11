Київського убивцю тварин засудили до 4 років тюрми

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Святошинського районного суду м. Києва Лариса Косик.

Під час винесення вироку вона повідомила, що О.Ведула засуджується на 6 місяців позбавлення волі за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та на 4 роки - за ч. 3 ст. 300 (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Проте, відповідно до ст. 70 Кримінального кодексу, якою передбачено поглинання меншого покарання більшим, О.Ведула отримав 4 роки позбавлення волі с конфіскацією засобів виготовлення та демонстрування творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Його спільника Романа Полібіна також визнано винним за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу, яка б для нього передбачала позбавлення волі строком на 4 роки, проте, враховуючи пом’якшуючі обставини, зокрема щиросердне зізнання, Р.Полібіна засудили до трьох років умовно.

Довідка УНІАН. О.Ведула знущався над бездомними собаками, а його спільник Р.Полібін знімав фото та відео його дій та жертв. Вони розповсюджували ці матеріали у соціальних мережах.

Психіатрична експертиза визнала О.Ведулу осудним.