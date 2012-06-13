Вибуху у київському банку не було: касир повелася на провокацію
11:54, 13 червня 2012Суспільство
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Столична міліція спростовує інформацію у ЗМІ про вибух в одному з київських банків.
|До банку підкинули муляж
Він пояснив, що окремі банки для виявлення можливих грабіжників застосовують практику провокацій, виставляючи муляжі або пачок з грошима, або кейси, у яких начебто знаходяться гроші, заряджаючи при цьому ці муляжі фарбою.
За словами І.Міхалка, так само було і в одному з київських банків, коли жінку-касира не попередили про вміст валізи. Відкривши її, касир була забризкана такою фарбою.
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