Сьогодні - Всесвітній день донора крові

Щорічно 14 червня в Україні відзначається Всесвітній день донора крові.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я вибрала цей день як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров'я інших людей, здаючи свою кров. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.

Всесвітній день донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ООН в Женеві.

Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показаннями. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує загальним не є. А тому важливість Всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Метою цього щорічного заходу є залучення здорових людей до донорства крові.

Цього дня звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її нестачі в лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який добровільно здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів.

На державному рівні Міністерством охорони здоров’я впроваджується у діяльність регіональних закладів служби крові України сучасна система скринінгу донорської крові та її компонентів на маркери інфекцій, що передаються з кров’ю. Ця система включає автоматизовані лабораторні комплекси із застосуванням методів імунохемолюмінісцентного аналізу та ампліфікації нуклеїнових кислот. Також заплановані і реалізуються заходи з вірусної інактивації заготовлених компонентів донорської крові. Разом із підвищенням рівня інфекційної безпеки продуктів крові в Україні збільшаться обсяги заготівлі донорських тромбоцитів, отриманих на апаратах автоматичного цитаферезу, що значно покращить стан забезпечення пацієнтів з онкологічними та гематологічними захворюваннями.

З нагоди цього Дня у всіх регіонах України відбудуться урочистості з привітання донорів крові. Також будуть проводитись виїзні Дні донора із прийому крові.