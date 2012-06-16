Португальці в Україні наразилися чи то на даішників, чи то на шахраїв

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що працівники ДАІ вимагали від португальських журналістів, які керували орендованим автомобілем, аби ті пройшли тест на наявність алкоголю, після чого почали вимагати гроші та взяли хабар у розмірі 160 євро.

"Оперативним штабом МВС України дано термінове доручення відповідним службам провести перевірку та з'ясувати обставини цієї події", - підкреслили в УЗГ, зауваживши, що також не виключається версія щодо причетності до вищезгаданого інциденту шахраїв, так званих “псевдодаішників”.