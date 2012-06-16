Об'єднана опозиція вирішить, що робити з молоддю

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», в заході візьмуть участь народні депутати-представники Об’єднаної опозиції Андрій Шевченко, Леся Оробець, Остап Семерак, представники практично всіх молодіжних та студентських організацій України, експерти у галузі молодіжної політики.

Круглий стіл проводить ВО «Батьківщина», на базі якої буде формуватися список Об’єднаної опозиції. На заході буде презентовано основні положення проекту Програми опозиції в частині молодіжної політики, відбудеться експертна дискусія.

Програма Об’єднаної опозиції «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя» була затверджена на Форумі опозиційних сил, який відбувся 12 травня 2012 року. Тоді ж було вирішено винести її на всенародне громадське обговорення.