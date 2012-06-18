Через «замінування» евакуювали Волинську ОДА

17:32, 18 червня 2012
Суспільство
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У Луцьку евакуювали працівників Волинської обласної державної адміністрації через повідомлення про замінування приміщення.  

Волинська ОДА. Фото http://www.volynnews.com

Як передають «Волинські новини», до міліції надійшло повідомлення про замінування будівлі. Евакуація людей із приміщення Волинської облдержадміністрації розпочалася о 16.00.

На місце події прибуло чимало правоохоронців. Зокрема, присутній начальник обласної міліції Богдан Щур та керівник Луцького міськвідділу УМВС Роман Крохмаль. Також у будівлі працюють фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру міліції та слідчо-оперативної групи.

Начальник УМВС у Волинській області у коментарі журналістам зазначив, що о 15.35 до рятувальників надійшло повідомлення про замінування ОДА. Управління МНС в свою чергу одразу поінформувало міліцію.

На цей час із будівлі евакуювали усіх людей, а експерти проводять огляд приміщення.

За словами Б.Щура, правоохоронці вже встановили телефон-апарат, з якого надійшов дзвінок про замінування. Зараз з`ясовують особу, хто телефонував.

Наразі дві під’їдні дороги до ОДА перекрито, приміщення оточила міліція, яка нікого не пропускає на територію ОДА.

 

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