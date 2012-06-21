Позашляховик Lexus GX 460 за ціною від 81 740 дол. США

У позашляховику GX 460, який можна придбати у п’яти- або семимісній версії, ідеально поєднано винятковий комфорт і неперевершені характеристики автомобіля підвищеної прохідності, які дозволяють комфортно почуватися на будь-якому дорожньому покритті. Цей розкішний позашляховик вкомплектовано 4,6-літровим шестициліндровим V-подібним бензиновим двигуном, який розвиває максимальну потужність 296 к. c.

Чудова керованість та максимально комфортний рух на будь-якому дорожньому покритті забезпечується завдяки застосуванню рамної конструкції і системи кінетичної стабілізації підвіски (KDSS). Крім того, GX 460 укомплектовано адаптивною системою ABS, яка здатна пристосовуватися до будь-якого дорожнього покриття; системою Multi-Terrain Select, яка дозволяє обирати такі режими пересування, як «бруд і пісок», «рихла поверхня», «грудки», «камені» відповідно до типу поверхні, і системою руху по бездоріжжю Crawl Control, що дозволяє рухатись на одній з п’яти постійних низьких швидкостей, залежно від умов бездоріжжя. На додаток GX 460 має систему Multi-Terrain Monitor з чотирма відеокамерами, які забезпечують водієві чудовий огляд довкола автомобіля.

Позашляховик класу «люкс» GX 460 вкомплектовано кнопкою пуску двигуна і системою безключового доступу Smart Access, адаптивними ксеноновими фарами, датчиками дощу і світла, багатофункціональним кермом з підігріванням, тризонним клімат-контролем, вентиляцією передніх сидінь, системою допомоги при паркуванні Park Assist, акустичною системою Mark Levinson з 17 динаміками, зручною навігаційною системою з голосовим керуванням, двома відеоекранами для пасажирів задніх сидінь, вмонтованими в спинки передніх сидінь. Інтер’єр GX 460 оздоблено деревиною цінної породи, а комфортні сидіння, що мають оббивку з натуральної семіанілінової шкіри з перфорацією, підкреслюють найвищу якість елементів інтер’єру.

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*Оплата в гривнях за курсом НБУ + 1 % на день виставлення рахунку.

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