Росіянин сп'яну «замінував» будинок у Житомирі: світить 5 років

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, вчора до чергової частини УМВС України в Житомирській області на спецлінію «102» близько 17.45 зателефонувала житомирянка і розповіла, що в будинку, де вона проживає, закладена бомба. 65-річна пенсіонерка уточнила, що про це їй сказав у телефонній розмові невідомий.

Через кілька хвилин за вказаною адресою до пенсіонерки прибула міліція - слідчо-оперативні групи УМВС, Королівського райвідділу цього управління, працівники вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС та інші підрозділи. На місці події також розгорнула роботу регіональна координаційна група антитерористичного центру працівників УСБУ, УМВС, УМНС, прокуратури та інших правоохоронних органів

Невдовзі правоохоронці евакуювали 160 жителів будинку, забезпечивши його охорону.

Експерти вибухотехнічної служби, взявши з собою службову собаку, протягом трьох годин ретельно оглядали приміщення, однак бомби не знайшли. Близько 21 години мешканців будинку запевнили у безпеці приміщень і пустили назад у квартири.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу Україні.

Вчора ж, близько 22.00 міліція затримала у Житомирі підозрюваного у неправдивому повідомленні про «мінування» житлового будинку - 55-річного громадянина Російської Федерації, який 18 червня прибув в Україну у приватних справах. За попередніми даними, чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння, тому адекватно пояснити свої дії не зміг.

Згідно з українським законодавством йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до 5 років. Залежно від вироку суду, йому також доведеться сплатити за виїзд і роботу вибухотехнічних, рятувальних та спеціальних служб.