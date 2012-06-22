У суботу спека трохи спаде і прийдуть дощі

Погоду 23 червня в Україні зумовлять атмосферні фронти, що переміщаються із Західної Європи.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, в Карпатах і Прикарпатті вдень сильні зливи, град.

Температура вночі 16-21 градус, на півдні 20-24, вдень на заході незначне зниження температури до 23-28, в Карпатах до 20-22 градусів, у північних та центральних областях 27-31, на сході і на півдні збережеться спека 30 - 36 градусів. Вітер південно-східний, південно-західний з переходом на північно-західний, північно-східний, 5-12, під час грози шквали 15-20 м/с.

Погода в північних областях: місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 27-31. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12, під час грози шквали 15-20 м/с.

Погода в південних областях: переважно без опадів, лише на Одещині місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-24 градуси, вдень спека 31-36. Вітер південно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-12, під час грози шквали, 15-20 м/с.

Погода в східних областях: переважно без опадів, лише на Харківщині короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 29-34. Вітер північно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-12, під час грози шквали, 15-20 м/с.

Погода в західних областях: вночі та вдень у Карпатах і Прикарпатті грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 16-20 градусів, вдень 23-28, в Карпатах 20-22. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-12 м/с.

Погода в центральних областях: вночі на Вінничині, вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Температура вночі 19-21 градус, вдень 30-36, у Вінницькій області 28-29. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12, під час грози шквали, 15-20 м/с.

Погода на курортах Криму 23 червня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті без опадів. Вітер південно-східний, північно-східний з переходом на західний, 3-10 м/с. Температура вночі 19-21 градус, вдень збережеться спека 32-35.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя та Одеси 24 градуси, у районі Євпаторії 21, в районі Феодосії 17.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 23 червня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 23-27. Вітер північно-західний, північно-східний, 5-12 м/с.