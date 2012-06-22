У Києві знову побили організатора гей-параду

Про це повідомляє офіційний сайт «КиївПрайд».

Побиття активіста української ЛГБТ-спільноти сталося біля будинку, в якому він мешкає, у Дарницькому районі міста Києва. В нападі взяли участь декілька чоловіків, які супроводжували побиття образами у зв’язку із сексуальною орієнтацією потерпілого. «Показовою є та обставина, що нападники не намагалися пограбувати нашого колегу. Це свідчить, що злочин скоєно на грунті ненависті до гомосексуалів», – прокоментував напад на Т.Карасійчука секретар оргкомітету Прайду Станіслав Міщенко.

Одразу після жорстокого побиття Т.Карасійчука госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У постраждалого діагностовано струс мозку та подвійний перелом щелепи. Зараз проводиться детальне обстеження потерпілого.

Як нагадують в Прайді, місяць тому, 20 травня 2012 року, в Києві групою гомофобно налаштованих молодиків було скоєно напад на іншого члена оргкомітету КиївПрайду Святослава Шеремета та донецького ЛГБТ-активіста і учасника Прайду Максима Касянчука.