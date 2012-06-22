Табачник передумав включати Гаррі Поттера до шкільної програми

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС) затвердило остаточний варіант програми зі світової літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона буде введена в дію з 1 вересня 2013 року. З остаточної версії нової програми викреслили сумнівні нововведення на зразок Гаррі Поттера, повідомляє Дзеркало тижня.

Свого часу проект цієї програми викликав бурхливі протести вчителів і науковців. Навіть на колегії міністерства, де обговорювалися оновлені програми з усіх предметів, проект зі світової літератури викликав найбільше запитань.

Незважаючи на те, що вчителі не вважають затверджений варіант програми якісним, на їхню думку, він кращий від скандально відомого попереднього проекту. Під тиском громадськості з остаточного варіанту програми зникли деякі твори, що викликали найбільше суперечок: поезія Державіна, «Гаррі Потер» та «Балада про прокурений вагон».

Натомість до програми повернулися окремі твори Екзюпері, Вальтера Скотта, Вергілія та Гомера. Реабілітація не торкнулася повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба».