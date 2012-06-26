У Криму оголошено штормове попередження
15:59, 26 червня 2012Суспільство
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Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на другу половину сьогоднішнього дня, ніч і ранок середи через прогнозоване погіршення погоди і просить жителів Криму і туристів бути обережними.
МНС просить бути уважними
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.Синоптики прогнозують місцями сильні зливи, грози, град і вітер швидкістю до 20 метрів за секунду.
"ГУ МНС у Криму нагадує жителям і гостям півострова про необхідність дотримуватися правил безпеки в складних погодних умовах", - йдеться в прес-релізі.
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 24 червня, у Євпаторії здійнялася пилова буря. Швидкість вітру досягала 35 метрів за секунду. Обійшлося без потерпілих і руйнувань.
Крім того, цього дня біля Євпаторії і Феодосії вітер відніс дев'ять людей на матрацах і катамаранах у море, бійці МНС доставили їх на берег.
Жителі восьми сіл залишилися без світла через обрив проводів.
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