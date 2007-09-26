Яценюка запросили до Нігерії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, перебуваючи у Нью-Йорку, 25 вересня взяв участь у роботі саміту Ради Безпеки ООН з питань миру та безпеки в Африці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, під час саміту міністр провів короткі двосторонні зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Південно-Африканської Республіки, Еритреї, Лівії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Відбулася також окрема зустріч з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Оджо МАДУЕКВЕ.

Сторони обговорили можливість проведення політичних консультацій Україна-Нігерія між МЗС у 2008 році і позитивно оцінили стан торговельного та економічного співробітництва двох країн протягом останніх років. Зокрема, А.ЯЦЕНЮК порушив питання співробітництва з Нігерією у науково-технічній сфері. За його словами, українські підприємства готові взяти участь у низці проектів, які наразі реалізуються нігерійським урядом, а саме, у спорудженні гідроелектростанції на р. Кавуна, завершенні будівництва найбільшого у Західній Африці металургійного комбінату у м. Аджаокута, будівництві Транссахарського газопроводу з Нігерії до Алжиру для подальшого транспортування газу до Європи.

О.МАДУЕКВЕ, у свою чергу, підтвердив зацікавленість своєї країни у залученні українських компаній до розробки та експлуатації нафтогазових покладів Нігерії та їх участі у модернізації нафтопереробної промисловості цієї країни.

Міністр О.МАДУЕКВЕ запросив А.ЯЦЕНЮКА відвідати Абуджу (Нігерія) у зручний для нього час.