Тепер Ялтинський заповідник гасять ще один вертоліт і два літаки

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, за даними на 14 годин, на місці НП працюють понад 840 осіб - рятувальники, співробітники Внутрішніх військ МВС, бригади берегової охорони Збройних Сил, працівники лісгоспів, а також 87 одиниць техніки.

З початку операції автоцистерни привезли до місця пожежі тисячу кубометрів води, а гелікоптери і літаки скинули з повітря 180 тонн води.

Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася 26 червня. За інформацією заповідника, блискавка потрапила у дерево, воно загорілося, і вогонь поширився на лісову підстилку. До ранку 27 червня горіли 2 га, до вечора площа пожежі становила 3 га, при цьому нових осередків загоряння не було. До ранку 28 червня сильний вітер розніс вогонь на площу 8 га.