Тепер Ялтинський заповідник гасять ще один вертоліт і два літаки
У Криму до гасіння пожежі в урочищі Уч-Кош в районі Ялтинського гірсько-лісового заповідника, площа якого становить вісім гектарів, приєдналися ще один гелікоптер і два літаки. Раніше, перші два дні, з вогнем боровся один гелікоптер.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, за даними на 14 годин, на місці НП працюють понад 840 осіб - рятувальники, співробітники Внутрішніх військ МВС, бригади берегової охорони Збройних Сил, працівники лісгоспів, а також 87 одиниць техніки.
З початку операції автоцистерни привезли до місця пожежі тисячу кубометрів води, а гелікоптери і літаки скинули з повітря 180 тонн води.
Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася 26 червня. За інформацією заповідника, блискавка потрапила у дерево, воно загорілося, і вогонь поширився на лісову підстилку. До ранку 27 червня горіли 2 га, до вечора площа пожежі становила 3 га, при цьому нових осередків загоряння не було. До ранку 28 червня сильний вітер розніс вогонь на площу 8 га.