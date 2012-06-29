За зґвалтування міліцейським кийком усунули все керівництво райвідділу

Про це повідомив начальник Донецького міськуправління міліції Юрій Сєднєв вчора на прес-конференції.

«Все керівництво громадського порядку в Петровському районі звільнене від виконання своїх обов'язків. Зараз вирішується питання стосовно начальника міліції», - сказав він. І уточнив, що від виконання своїх обов'язків усунені «начальник дільничних, заступник начальника-начальник міліції громадської безпеки і безпосередньо сам начальник міліції».

На запитання журналістів, чи усунені керівники Петровського РВВС від виконання обов'язків тимчасово, лише на період розслідування, Ю.Сєднєв сказав, що «заміна буде повністю» й «по них буде рішення про усунення з посад на постійно».

Начальник міськуправління міліції підкреслив, що факт, який відбувся в опорному пункті Петровського району, «виняток із правил» і додав, що саме співробітники міліції виявили цей злочин і передали відповідні матеріали до прокуратури.

«Перевірку проводить прокуратура, ми не втручаємося, щоб наші дії ніяк не оцінили, що ми намагаємося захистити. Нікого не збираємося захищати. Прокуратура розбереться, і дій по захисту не збираємося проводити, це однозначно», - запевнив Ю.Сєднєв.

Він також повідомив, що зараз правоохоронці через головлікаря лікарні надають допомогу постраждалому чоловіку.

Ю.Сєднєв відмовився коментувати той факт, що за заявами родичів постраждалого чоловіка, він був не лише побитий, але й згвалтований правоохоронцями міліцейською палицею.

Начальник міськвідділу міліції послався на те, що розслідування цього факту проводить прокуратура й повідомив, що правоохоронці принесли свої вибачення сім'ї постраждалого. «Я їх чудово розумію й співчуваю точно так само як нормальна людина, дуже негативно ставлюся до цих моментів», - сказав Ю.Сєднєв.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби прокуратури Донецької області (від 25 червня), дільничний інспектор міліції був узятий під варту за нанесення тяжких тілесних ушкоджень затриманому. Так, жителя Донецька затримали працівники правоохоронних органів на автостанції «Трудовська», потім він був доставлений в опорний пункт для складання протоколу про адміністративне правопорушення, де дільничний інспектор заподіяв затриманому тілесні ушкодження.

У чоловіка зафіксовані численні ушкодження м'яких тканин, внутрішніх органів і закритий перелом ребра.

Прокуратура Донецька стосовно дільничного інспектора порушила кримінальну справу за ст. 365 ч. 3 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство веде прокуратура Донецька.

Після проведення службового розслідування міліціонера звільнено з органів внутрішніх справ. За інформацією родичів, 40-річного чоловіка правоохоронці затримали за те, що він пив пиво в громадському місці – неподалік зупинки громадського транспорту.