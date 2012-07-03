Кабмін полегшив життя водіям: реєструвати авто стало значно простіше

Відповідну постанову ухвалено 27 червня.

Згідно з постановою, також скасовано збереження за транспортним засобом номерного знаку при перереєстрації його на іншого власника в межах одного регіону.

Документ також передбачає скасування обов`язкового пред`явлення транспортного засобу при його перереєстрації у зв`язку зі зміною місця проживання власника й при відновленні втрачених або зіпсованих документів.

Крім того, постановою передбачено можливість прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого при його відчуженні, а також проведення добровільного експертного обстеження транспортного засобу винятково на письмову вимогу власника.

Власники транспортних засобів можуть зареєструвати або перереєструвати їх незалежно від місця своєї реєстрації або проживання або регіону реєстрації транспортного засобу.