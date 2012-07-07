Захисники української мови обіцяють стояти під Українським домом до відміни закону

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на сходах біля Українського дому розташували близько 50 осіб.

В коментарі учасники акції зазначили, що вони мають намір тут бути до відміни прийнятого Верховною Радою мовного закону. При цьому Український дім оточений працівниками міліції, які перекрили підходи до дверей приміщення і пропускають туди лише працівників Українського дому.

На сходах учасники акції поставили транспарант із гаслом: "Наша мова - не ваша політика".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 липня, Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", чим спричинила хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, де щонайменше 10% розмовляють цією мовою.

В той же день біля Українського дому народні депутати від опозиції оголосили безстрокову голодовку проти мовного закону.

У п'ятницю, 6 липня, учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій оголошується про початок акції «Україна проти Януковича». Після цього більшість протестуючих розійшлися.