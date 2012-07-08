11 постраждалих у ДТП російських прочан відправили літаком додому

Літак МНС із потерпілими в ДТП на Чернігівщині російськими православними прочанами вилетів у Псков.

Про цеповідомилижурналістамвМНСРосії.



Запостраждалимиз МосквиприлетівлітакМНС, обладнаниймобільнимимедичнимимодулямидляперевезенняважко поранених, атакожЯк-42.



"ЛітакЯк-42, набортуякого знаходяться11постраждалихвДТП, вилетівуПсков", -сказавпредставникМНС,додавши,щовонибудутьдоставленідо Псковськоїобласної лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter