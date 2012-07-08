11 постраждалих у ДТП російських прочан відправили літаком додому

01:20, 08 липня 2012
Суспільство
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Літак МНС із потерпілими в ДТП на Чернігівщині російськими православними прочанами вилетів у Псков.

Про цеповідомилижурналістамвМНСРосії.

Запостраждалимиз МосквиприлетівлітакМНС, обладнаниймобільнимимедичнимимодулямидляперевезенняважко поранених, атакожЯк-42.

"ЛітакЯк-42, набортуякого знаходяться11постраждалихвДТП, вилетівуПсков", -сказавпредставникМНС,додавши,щовонибудутьдоставленідо Псковськоїобласної лікарні.

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