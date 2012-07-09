Директор отримував держдотації на фіктивні вакансії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальну справу порушено прокурором Гуляйпільського району області за підсумками перевірки використання коштів Гуляйпільського районного центру зайнятості.

«Перевіркою встановлено, що з метою одержання дотацій за нові робочі місця директор підприємства в 2010-2011 рр. вносив до офіційних документів неправдиві відомості про наявність додаткових вакансій, які фактично не створювалися, а з'являлися завдяки перейменуванню тих, що існують на підприємстві. Відомості надавалися до Гуляйпільського районного центру зайнятості, і керівник таким чином незаконно одержував державні кошти», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що таким чином «керівник незаконно одержав більш як 100 тис. грн.».

Такі дії директора кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» і ч. 1 ст. 366 «Службовий підлог» Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.