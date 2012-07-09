Сі Бриз-2012: військові з 16 країн і жодних антинатівських протестів

Їхнє урочисте відкриття відбудеться сьогодні в Одесі, пише Радіо Свобода.

«Сі Бриз» проводять в Україні щорічно, починаючи з 1997 року, їхніми співорганізаторами є Україна та США. Крім того, серед учасників навчань будуть вояки Бельгії, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Канади, Португалії, Туреччини, Швеції та інших держав. Крім кораблів, на маневрах задіють 3 підводних човни, 7 літаків, 8 гелікоптерів та іншу сучасну військову техніку. Вояки тренуватимуться на полігонах Одещини і у північно-західній частині Чорного моря.

Як зазначає експерт Григорій Перепелиця, на ці миротворчі навчання завжди намагалися запросити всі чорноморські країни, зокрема, Росію. Але вона переважно не приймала запрошення, хоча, наприклад, 1998 року відразу три кораблі російського Чорноморського флоту взяли участь у «Сі Бриз». На цьогорічних навчаннях російських вояків не буде.

На думку Григорія Перепелиці, східний сусід України розглядає «Сі Бриз» як певний виклик домінуванню Росії в регіоні. Водночас раніше активно виступали проти навчань українські політичні сили, які позиціонували себе як проросійські. Партія регіонів 2006 року просто блокувала можливість навчань у Криму з відверто антиамериканськими, анти-натівськими гаслами

Після приходу до влади Віктора Януковича навчання втратили своє політичне значення, констатує Григорій Перепелиця. Янукович, виключаючи у відносинах із НАТО та США військово-політичну складову, залишає натомість ті форми, які дозволяють підвищувати рівень професійної підготовки військовослужбовців.

Колишній міністр оборони України, народний депутат від Партії регіонів Олександр Кузьмук, коментуючи відсутність цього року протестів проти навчань, вважає, що зараз серед пересічних людей з'явилося усвідомлення користі «Сі Бриз».

«Ми не повинні бути в ізоляції. Ми повинні брати участь і самі організовувати міжнародні конференції, зустрічі, навчання. Якраз і необхідно нам – удосконалювати свою майстерність, удосконалювати взаємодію», – каже Олександр Кузьмук.

Тим часом 14 липня на Львівщині мають початися міжнародні військові навчання «Рапід Трайдент», співорганізаторами яких також є Україна та США.