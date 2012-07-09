Потерпілий у стрілянині з регіоналом: пістолет сам вислизнув і вистрелив

Постраждалий у стрілянині в Новоархангельську Едуард Степаненко заявляє, що інцидент, який стався у ніч з 6 на 7 липня, – звичайна випадковість, і просить не переводити подію в політичну площину.

Про це він повідомив Новинам Кіровоградщини телефоном.

«Ми відпочивали на районному пляжі. Ростислав ‒ мій знайомий. Я підійшов до нього привітатися. Я тільки-но вийшов із води. Побачив у нього пістолет. Попросив показати. Руки у мене були мокрі. Пістолет вислизнув і вистрелив», ‒ розповів Степаненко.

Сьогодні він почувається добре і не вважає інцидент підставою для загальноукраїнського скандалу.

«Дуже прошу не переводити те, що сталося, в політичну площину. Все відбулося з необережності», ‒ підсумував Степаненко.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 липня між чоловіками, які відпочивали на одній із баз в Новоархангельську, трапився інцидент, що скінчився стріляниною. В результаті необережного поводження зі зброєю сталося кілька пострілів. У постраждалого – легкі тілесні ушкодження. Новоархангельський РВ УМВС порушив кримінальну справу. Нині триває перевірка всіх обставин.