Азаров звинувачує Президента і опозицію у зростанні інфляції в Україні

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України, кандидат в народні депутати від Партії регіонів Микола АЗАРОВ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА та опозицію у зростанні інфляції в Україні.

Про це він заявив сьогодні під час теледебатів з представниками Блоку Юлії Тимошенко на Першому національному.

М.АЗАРОВ підкреслив, що ціною сьогоднішньої інфляції є політична нестабільність „Це ті ігри, які затіяв Президенті і от ці люди (БЮТ – УНІАН). Якби вони не затіяли тему дострокових виборів, у нас би не було такої інфляції”, - наголосив міністр фінансів, додавши, що ніяких об’єктивних причин для її зростання не було і немає на цей час.

Водночас він наголосив, що уряд тримає під контролем ціни на зерно, уряд вирівнює ціни на олію, і ще раз звинуватив опозицію у веденні цілеспрямованої роботи з дестабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Міністр фінансів пообіцяв, що уряд забезпечить зниження інфляції в наступному році до прогнозних показників.

При цьому М.АЗАРОВ стверджує, що збільшення розміру соціальних виплат в наступному році, які обіцяє виборцям партія регіонів, не призведе до збільшення інфляції. За його словами, у проекті бюджету на 2008 рік підвищення пенсій і зарплат збалансоване з ростом обсягів росту промисловості, товарів та послуг тощо. Він повторив, що, за прогнозами уряду, в наступному році максимальна інфляція становитиме 6,8%.

У свою чергу, кандидат у народні депутати від БЮТ Віктор ПИНЗЕНИК висловив сумнів, що діючий уряд може зупинити інфляцію. Він нагадав, що мінімальну пенсію на наступний рік розраховували, виходячи з того, що інфляція становитиме 7,2%, а за даними офіційної статистики ціни вже зросли на 14%. „Це означає, що український пенсіонер може придбати за пенсію менше, ніж минулого року, і ця сама політика закладається і на наступний рік”, - наголосив представник БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Інфляція в серпні 2007 року проти серпня 2006 року становила 14,2%, у січні-серпні 2007 року проти січня-серпня 2006 року - 11,6%.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.