Виробники Ан-158 отримали перше велике замовлення

Сума контракту оцінюється в $ 420 млн, пише Комерсант-Україна.

Компанія "Ільюшин Фінанс Ко" (ІФК) підписала договір купівлі-продажу про поставку в Панаму 15 українсько-російських регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158.

"Це перший твердий контракт в рамках нашого договору з "Антоновим" на поставку 20 Ан-158, де є кінцеві покупці. Поки ми є ексклюзивним одержувачем цих літаків з українського заводу", - зазначив прес-секретар ІФК Андрій Липовецький. Контракт передбачає поставку в Панаму перших трьох літаків Ан-158 протягом трьох місяців, починаючи з грудня 2012 року. На ці судна вже претендує латиноамериканська авіакомпанія, пояснили в ІФК. Після цього в 2013-2014 роках повинні бути поставлені п'ять Ан-158 і сім Ан-148.

Ан-148 будуть збиратися як на воронезькому заводі ВАЛТ, так і на "Антонові", зазначив пан Липовецький. За його словами, все залежить від того, хто першим зможе виконати поставку. При цьому два готових Ан-148 у ВАЛТ вже є. А в "Антонові" додають, що зараз в цеху остаточного складання київського заводу знаходяться два Ан-158: "Виконати існуючі замовлення для нас реально".

Літак Ан-148-100 призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2-4,4 тис. км. Ан-158 розрахований на перевезення 99 пасажирів на відстань 2,5 тис. км і 62 пасажирів - на 4,2 тис. км. Вперше машина піднялася в небо в кінці квітня 2011 року. Каталожна ціна літака складає $ 25-30 млн.

У самих компаніях відзначали, що їхня ключове завдання - якнайшвидше нарощування обсягів серійного виробництва Ан-148/158 до 30-40 машин на рік, інакше вони не зможуть конкурувати зі світовими виробниками авіатехніки. Перехід від нульової рентабельності до прибутку, як свідчить світова практика, можливий після випуску 30-40 літаків, пояснив глава "Антонова" Дмитро Ківа.

У той же час експерти вважають, що заводи можуть і не виконати частину своїх зобов'язань через деградацію системи виробництва.