У Німеччині відбулася акція на захист української мови

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», учасники мітингу виступили проти «фальсифікації під час ухвалення законопроекту "Про засади державної мовної політики" (№9073 від 26.08.2011) Ківалова-Колесніченка та проти порушення статті 10 Конституції України».

Акція пройшла під гаслами: "Українська – єдина державна!", "Ганьба – катам України!", "Deutschland-Deutsch, Russland-Russisch, Ukraine-Ukrainisch!"

Захід, згідно з повідомленням, організували Українська громада Франкфурта та прихильники ВО «Свобода».

Представник ВО «Свобода» в Німеччині Олексій Ємельяненко проголосив вимогу українців Франкфурта до вищих посадових осіб України не брати участі в махінаціях з цим законом, не підписувати його.

Учасники мітингу, серед яких були активні учасники Української громади у Франкфурті, висловили свою підтримку громадянам, які голодують перед «Українським домом» у Києві на захист української мови.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики, запропонований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. У разі набуття чинності російська мова може стати регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.

На сьогодні закон не підписали ані голова Верховної Ради Володимир Литвин, ані Президент України Віктор Янукович.