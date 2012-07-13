Три офіцери міліції отримали посади за підробленими дипломами

Підозрювані з метою зайняття керівних посад у системі органів внутрішніх справ і отримання спеціального звання використали підроблені дипломи про освіту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справи порушено за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Законність призначення і перебування на займаних посадах трьох працівників міліції встановлює слідство.