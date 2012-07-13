Прокуратура пояснила смерть риби у річці

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшли працівники прокуратури Рівненської області, які перевіряли причини масової загибелі риби у річці.

Правоохоронці перевірили кілька версій цього явища. Зокрема, про те, що воду могли потрапити викиди хімчистки, яка функціонує неподалік річки. Підозри впали і на один з ринків, звідки під час негоди нечистоти могли потрапити в Устю. Однак, як повідомили у прокуратурі, в обох випадках експертиза цих версій не підтвердила. Натомість прокурор області Василь Присяжнюк переконаний, що риба в Рівному гине через безгосподарність.

"Вже 20 років є проект на поглиблення річки Усті, і всі, які приходять мерами, клянуться, що вони поглиблять русло Усті. Всі клянуться і ніхто нічого не робить. Оце безгосподарність. А Устя в цьому місці неглибока - сантиметрів 40-50, і в період дощів великих ця грязюка стікається з усього міста, вона просто йде у воду», - зазначив прокурор області.