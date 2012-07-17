Фрегат "Гетьман Сагайдачний" вийде на океанське патрулювання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко на прес-конференції в Києві.

"Наступного року ми плануємо приєднатися до міжнародних зусиль з боротьби з піратством. Для цієї місії готується фрегат "Гетьман Сагайдачний" з палубним вертольотом і групою спецназу на борту", - сказав І.Кабаненко.

За його словами, ця операція проводитиметься під егідою НАТО. "Це буде безпосередній внесок у патрулювання океанських районів. Ми сподіваємося, що це дозволить нам вирішити питання поліпшення захисту екіпажів наших моряків, які курсують на міжнародних лініях", - зазначив І.Кабаненко.

Він нагадав, що Україна активно бере участь у таких операціях.