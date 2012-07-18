Метробудівці загрожують страйком під землею

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник підприємства на умовах анонімності. Він уточнив, що загальна заборгованість із зарплати метробудівцям становить близько 3 млн грн.

За його словами, 16 липня перша зміна прохідників підземної ділянки № 2 ствола № 14 «Дніпрометробуду» - всього 35 осіб - відмовилися працювати, вимагаючи повернути зарплату, яку не виплачують із лютого 2012 року. При цьому, підкреслив співрозмовник агентства, персонал із технологічного обслуговування ствола не припиняв роботу.

«Після переговорів із першим заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Вячеславом Задорожним акцію було вирішено припинити, оскільки метробудівцям було обіцяно повернути борги із зарплати до 25 липня. Інакше бастуватимемо», - заявив представник "Дніпрометробуду».

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк мають намір видати кредит на будівництво Дніпропетровського метрополітену на загальну суму 304 млн євро. Кредитну угоду про надання першого траншу в 152 млн євро планується підписати 25-29 липня в Лондоні під час засідання ради директорів ЄБРР.

Дніпропетровський метрополітен має одну гілку з 6 станціями. В 2011 році уряд України ухвалив рішення про добудову ще 3 станцій метро вздовж центрального проспекту міста.