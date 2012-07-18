Суд над васильківськими «терористами» перенесли

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціал-національної асамблеї, судове засідання розпочнеться о 14.00.

Судовий розгляд справи розпочнеться з продовження допиту свідка Анатолія Боровика.

"На минулому засіданні, яке відбулося 16 липня, суддя Юрій Бурбела відхилив клопотання підсудного Ігора Мосійчука про негайну госпіталізацію, мотивуючи це тим, що в Лук'янівському СІЗО є все необхідне медичне обладнання та відповідні медичні фахівці для діагностики та лікування хвороб підсудного", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. Як заявляють адвокати, це відбувалося із серйозними порушеннями заходів безпеки: люди з приміщення евакуйовані не були, а спеціаліст-вибухотехнік виносив пристрій без захисного костюму, лише у латексних рукавичках. Після цього працівники СБУ затримали 5 осіб. Уранці наступного дня усіх відпустили.

23 серпня УСБУ в Київській області за фактом порушило кримінальну справу. Ввечері того ж дня працівники СБУ затримали відпущених напередодні депутата Васильківської міськради С.Бевза та помічника депутата В.Шпару. 24 серпня затримали ще одного депутата міськради І.Мосійчука.

Проти усіх трьох було порушено кримінальну справу щодо підготовки теракту, а саме: підриву пам’ятника Леніну у Борисполі Київської області. Сам пам’ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міськради.

26 серпня усіх трьох затриманих Солом’янський райсуд Києва заарештував на 2 місяці. 18 жовтня строк тримання під вартою на час слідства продовжили до 4 місяців.

Під час слідства свідки Олексій Чернега та Юрій Бойко заявили про тиск і тортури з боку працівників СБУ з метою отримання необхідних показань проти заарештованих. Свідки відмовились від своїх неправдивих свідчень, оскільки вони були отримані забороненими КПК методами.

У січні 2012 року телеканал ТВі підготував сюжет, у якому фігурує відзнята прихованою камерою розмова оперуповноваженого СБУ Дмитра Єрмаковича та свідка Ю.Бойка. Працівник спецслужби тиснув на свідка, аби той змінив покази і знову свідчив проти заарештованих.

З 16 грудня 2011 року справа перебуває на розгляді Києво-Святошинського райсуду Київської області. З часу затримання підсудні І.Мосійчук, С.Бевз та В.Шпара перебувають під арештом в Лук’янівському СІЗО.