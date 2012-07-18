Українських емітентів можуть пустити на російський фондовий ринок

Як йдеться у повідомленні Нацкомісії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, таке рішення ухвалили представники українського і російського регуляторів на зустрічі в Москві, яка відбулася цього тижня.

За словами члена НКЦПФР Олексія Петрашка, за результатами зустрічі сторони домовилися про можливість здійснення пілотного проекту з розміщення цінних паперів одного з українських емітентів як першого етапу створення умов для реалізації завдання зі створення крос-лістингу між українським і російським фондовими ринками. О.Петрашко повідомив, що в рамках даного проекту планується відпрацювати можливість надання "молодим українським компаніям з невеликою капіталізацією проведення IPO на ринку інвестицій і інновацій Московської біржі і подальше створення такого ринку в Україні". «Сподіваємося, що все це сприятиме розвитку вітчизняного ринку цінних паперів і його інтеграції з міжнародними фінансовими ринками», - сказав член комісії. «Співпраця з російськими колегами для нас особливо важлива, оскільки фондові ринки наших країн тісно інтегровані - багато провідних учасників фондового ринку України - це компанії, що мають безпосередній зв'язок з російським ринком цінних паперів, багато українських інвесторів вкладають в перспективні російські підприємства і навпаки", - додав О.Петрашко.