150 бідних студентів отримають стипендії парламенту

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, посилаючись на прийняте урядом 18 липня розпорядження «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2012 навчальний рік».

Як нагадали в Кабміні, постановою ВР від 24 жовтня 2002 року «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» засновано 50 стипендій для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в розмірі 750 грн та 100 стипендій для студентів ВНЗ ІІІ-IV р. а. в розмірі 900 грн.

Соціальна стипендія ВР призначається та виплачується додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами; державної допомоги, наданої відповідно до законодавства студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації. Соціальні стипендії ВР призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік.