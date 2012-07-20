На вихідних Україну заллють дощі, сухо буде тільки на півдні

21 липня в протягом доби нестійку погоду в Україні зумовить атмосферний фронт, що переміщається з північного заходу на південний схід.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей країни пройдуть зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с, на півдні і в Приазов'ї без опадів.

У північних областях вночі на Сумщині, вдень у Київській, Житомирській та Чернігівській областях зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 13-17 градусів, вдень 23-28, на заході Житомирської області похолоднішає до 17-22 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, вдень 28-33. Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

У східних областях вночі лише на Харківщині пройде дощ, вдень без опадів. Температура вночі 18-19, вдень 28-31 градус. Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 17-24 градуси тепла, на Закарпатті 25-27. Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень зливи, грози, град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 27-32. Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

Погода на курортах Криму 21 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м / с. Температура вночі 17-18 градусів, вдень 30-33.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії +24 градуси, у районі Ялти +25, в районі Євпаторії, Севастополя та Одеси 26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 21 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 20-25. Вітер північно-східний, північно-західний, південно-західний, 5-10 м / с.