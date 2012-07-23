Під Миколаїв з’їхалися військові з України, Білорусі та Росії
13:36, 23 липня 2012Суспільство
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Українсько-білорусько-російські батальйонні тактичні навчання “Слов'янська співдружність-2012" почалися сьогодні, 23 липня, на Широколанівському полігоні в Миколаївській області.
Навчання “Слов'янська співдружність-2012” завершаться 27 липня,
фото www.mil.gov.ua/
Як передає кореспондент УНІАН, під час навчань десантники з трьох країн обміняються досвідом.
Навчання пройдуть під керівництвом начальника аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних сил України полковника Сергія Лісового.
В рамках навчань планується спільна висадка десанту в складі 60 осіб, тобто по 20 осіб від кожної зі сторін.
Всього в навчаннях беруть участь 96 представників Росії, 72 білоруських військових і 170 українців.
Навчання “Слов'янська співдружність-2012” завершаться 27 липня.
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