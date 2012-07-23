Під Миколаїв з’їхалися військові з України, Білорусі та Росії

Як передає кореспондент УНІАН, під час навчань десантники з трьох країн обміняються досвідом.

Навчання пройдуть під керівництвом начальника аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних сил України полковника Сергія Лісового.

В рамках навчань планується спільна висадка десанту в складі 60 осіб, тобто по 20 осіб від кожної зі сторін.

Всього в навчаннях беруть участь 96 представників Росії, 72 білоруських військових і 170 українців.

Навчання “Слов'янська співдружність-2012” завершаться 27 липня.