Українець намагався дати 50 євро польському прикордоннику

Польська прикордонна служба (Straz Graniczna,SG) затримала громадянина України, котрий намагався дати її працівнику хабар у розмірі близько 50 євро за те, аби він "закрив очі" на протерміновий техогляд причепу його вантажного автомобіля.

"36-річний українець, аби уникнути наслідків, намагався вручити прикордоннику 200 злотих. Спроба корупції, однак, не вдалася, чоловіка затримано", - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі, громадянами України розмір хабарів переважно становив від 10 до 50 євро. На початку травня росіянин за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Польські прикордонники за перевищення дозволеного терміну перебування у Польщі вписують порушників у базу осіб, котрим заборонено в'їзд на один рік. Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.