Смертність від меланоми в Україні - одна з найвищих у світі

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила головний лікар Інституту дерматології та косметології Ольга Богомолець.

За її словами, це пов’язано, насамперед, із несвоєчасною діагностикою цієї онкопатології.

«Протягом 10 років ми проводимо систематичну кампанію щодо ранньої діагностики меланоми та раку шкіри. Якщо діагноз «меланома» ставиться несвоєчасно, то це практично стовідсоткова смерть людини. Меланома сьогодні вражає молодих працездатних чоловіків та жінок», - сказала О.Богомолець.

За її словами, на сьогодні фахівці виявляють значно більше випадків раку шкіри та меланоми завдяки більшій обізнаності людей.

«Рак шкіри та меланома вийшли на перше місце у структурі онкозахворювань. Ще 5-7 років тому - на третьому. Це відбулося тому, що ми почали більше засмагати, стали більше відпочивати, відкрилися кордони і люди почали виїжджати у країни з нехарактерним для нас кліматом – ближче до екватора», - пояснила О.Богомолець.

Вона нагадала, що співробітники її інституту свого часу провели Всеукраїнський марафон здоров’я, коли були проведені профілактичні огляди дітей-сиріт у всіх регіонах України.

«Було оглянуто понад 63 тисячі дітей-сиріт, з них 1200 поставлені на диспансерний облік. Після проведення марафону, метою якого було надання первинної інформації людям про ознаки переродження родимок, нам вдалося охопити близько 5% населення України. Щороку кількість населення, яке ми оглядаємо, збільшується», - повідомила О.Богомолець.

Також вона звернулася до кандидатів у народні депутати і закликала їх організувати по всій Україні безкоштовний скринінг для українців щодо раку шкіри та меланоми.

Вона закликала витрачати гроші не на бігборди, а використати мільйонні кошти для того, щоб реально допомогти людям.

«Ми готові надати можливість тим кандидатам, які хочуть зробити обстеження у їхньому регіоні за допомогою дистанційної діагностики, коли наші фахівці виїдуть у регіони, зроблять обстеження, і люди зможуть отримати якусь добру справу від процесу виборів, коли кожен кандидат намагається вплинути на свій електорат. Кошти, які використовуються на зовнішню рекламу, на створення певних політичних сентенцій і нісенітниць, якщо бодай частина їх буде використана з користю для здоров’я народу, то через кілька виборів ми можемо отримати зменшення смертності та подовження життя в Україні. Для цього не потрібно змін у Конституції, жодних реформ», - переконана О.Богомолець.