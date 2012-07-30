У фермера з 20 рабів залишилося троє, які вже не могли втекти

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю Управління МВС у Херсонській області, співробітники УБОЗ провели санкціонований обшук на території фермерського господарства поблизу Нової Каховки. Земельну ділянку орендував 32-річний уродженець однієї із східних країн.

Під час огляду сараю для утримання тварин співробітники міліції виявили трьох полонених - чоловіків 30, 35 і 49 років. З’ясувалося, що фермер разом зі своїм 30-річним братом і третім співучасником більше півроку незаконно утримували чоловіків на своїй земельній ділянці.

Як вдалося дізнатися співробітникам УБОЗ, зловмисники запропонували місцевим жителям оплачувану роботу на полях. Фермери запевнили, що у робочих будуть нормальні умови праці і проживання, гарна заробітна плата, безплатне харчування. Ті погодилися і їх привезли на вказану земельну ділянку, де стали рабами.

Жили чоловіки в сараї, де раніше тримали тварин. Умови проживання були важкі, а умови праці - нелюдськими. Фермери примушували полонених безплатно працювати на них, при цьому безжально били палицею і загрожували фізичною розправою за відмову від робіт. Люди працювали на полях без вихідних, щодня на палючому сонці вони проводили 16-18 годин. З території ферми нікого не випускали. Грошей працедавці не платили, працівники були виснажені, адже харчувалися тільки кашею і чаєм. Іноді їм видавали сигарети. Всього на фермерів працювало близько 20 чоловік, але через тяжкі умови більшість людей втекли. Іноді їх ловили і повертали, після чого карали биттям. Нарешті, працювати залишилися лише три людини, які були дуже виснажені для втечі.

Тільки завдяки проведеній роботі УБОЗ полонених звільнили. Під час подальшого обшуку приміщень вилучено металеві наручники, дерев'яну палицю, якою били робітників, 11 кущів конопель, які вирощувалися на території вказаного господарства, мисливську рушницю, патрони і 300 грамів конопель.

Учасників злочинної групи затримано, вирішується питання про порушення кримінальної справ за ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ст. 172 «Грубе порушення законодавства про працю», ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» і ст. 310 «Посів або вирощування снодійного маку або конопель» Кримінального кодексу України.