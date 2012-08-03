УАК: втрати від посухи будуть ще більшими

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

«Ми вважали, що десь у рамках 15 млрд грн - це будуть втрати аграріїв від погодних умов... Якщо в цих умовах буде введена заборона на експорт зерна, держава не зможе компенсувати втрати аграріям», - вважає Л.Козаченко.

За його словами, обмеження експорту зерна створить проблеми для аграріїв. «Ціни на світовому ринку на сьогодні дуже привабливі, і дали б можливість поліпшити фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, які потерпають від засухи», - зазначив він.

Л.Козаченко припускає, що обмеження експорту може бути введене у зв'язку з карантином через африканську чуму свиней. Водночас він упевнений, що до кінця року ніяких обмежень з експорту не буде.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України оцінює втрати аграріїв від недобору врожаю через несприятливі погодні умови в 13,6 млрд грн.