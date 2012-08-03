Азаров: ціни на харчі не підвищаться

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час робочої поїздки до Запоріжжя, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За його словами, у зв'язку зі складними погодними умовами цього року в Запорізькій області буде зібрано на 800 тис. тонн зернових менше, ніж минулого року. А в цілому в Україні буде зібрано зерна на 8 млн. тонн менше. Але це жодним чином не повинно викликати зростання цін на хліб.

«Незважаючи на те, що цього року ми матимемо урожай на 8 млн. тонн менше, ніж минулого року, у нас продовольчого зерна буде в 1,5 разу більше, ніж нам потрібно. Плюс ми створили запаси: у нас зараз 1,5 млн. тон зерна в Аграрному фонді, а в резервному фонді – 0,5 млн. тонн, тобто ми маємо 2 млн. тонн зерна в резерві. Це третина річної потреби країни в продовольчому зерні. Яка необхідність підвищувати ціну? Ми цього однозначно не допустимо. Ціни на продукти харчування, а це і хліб, і м'ясо, і молоко, і олія будуть стабільними», - відзначив Микола Азаров, спростовувавши заяви популістів про те, що необхідно підвищувати ціни на борошно і хліб.

Прем'єр-міністр зазначив, що на відміну від 2003-2010 років, коли у зв'язку з погодними умовами Україна зібрала менше, ніж зазвичай зернових, зараз у нас є достатні перехідні запаси, які дозволять здійснювати стабільну цінову політику.