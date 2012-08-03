У Криму відкриють філію Інституту Амосова

Як повідомляє прес-служба кримського уряду, про це А.Сердюк сказав під час підписання меморандуму про співпрацю у сфері охорони здоров'я з Радою міністрів Криму.

«Можливо, наступного року ми відкриємо тут філіал відомого інституту кардіохірургії імені Амосова, оскільки захворюваність за цими нозологіями найвища і найнебезпечніша», - зазначив А.Сердюк

Він додав, що НАМН готова співпрацювати з Кримом за багатьма іншими напрямами сфери охорони здоров'я, зокрема, надавати допомогу в підготовці медичних кадрів для Республіканського перинатального центру, що будується.

«На жаль, наші медики в цілому по країні ще не зовсім готові допомогти дитині вагою 500 грамів. Сьогодні медики, що працюють у перинатальних центрах України, обов'язково проходять навчання і в Академії, і на місцях, куди виїжджають наші фахівці. Всі ми вирішуємо одне у те саме завдання – поліпшення стану здоров'я людей», - зазначив А.Сердюк.