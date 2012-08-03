Культовому гастроному на Хрещатику добудують шість поверхів
Наступного року розпочнеться реконструкція Центрального гастроному на Хрещатику.
До триповерхового будинку, де колись був гастроном, добудують шість поверхів. Як повідомив "Сегодня" архітектор проекту Микола Дьомін, вони дуже органічно впишуться в архітектуру Хрещатика і будуть нагадувати сусідній ЦУМ і будівлю зі шпилем, що навпроти, № 25, де знаходиться кінотеатр «Дружба».
«За висотою будівля буде такою ж, як ЦУМ. До такого рішення ми прийшли, порадившись з архітектором Ларисою Скорик, яка зараз займається центральним універмагом», - розповів Дьомін. Раніше пропонувалися інші варіанти реконструкції - в сучасному стилі - але їх відхилили.
На першому поверсі будівлі розташується гастроном. Тут можна буде купити все, як у звичайному супермаркеті, - починаючи від ковбас і сосисок і закінчуючи фруктами і овочами. З другого по п'ятий поверх планують розмістити магазини з одягом, взуттям, парфумерією, а ще вище - офіси, куди буде ходити ліфт. На дев'ятому поверсі з'явиться ресторан з терасою, де можна буде милуватися видом Києва, а в самому низу - на двох підземних поверхах - зроблять паркування. У планах архітекторів закінчити всі роботи в 2015-2016 роках.
Кияни по-різному ставляться до планів архітекторів. «Це єдиний квартал, який пощадила війна, і він залишився таким, яким був ще до революції. Тому перш ніж щось тут надбудувати або зруйнувати, потрібно добре подумати», - вважає голова комісії з культури Київради Олександр Бригинець.
Нагадаємо, центральний гастроном - одне з культових місць для киян. Будинок побудували в 1874 році, і спочатку тут був готель «Кане». Деякий час в цьому готелі жив відомий художник Михайло Врубель - після того як закінчив роботи по розпису Кирилівської церкви. На першому поверсі знаходилася позичкова лавка, і Врубель писав картину з дочки господаря цієї лавки. До 1918 року в готелі жив Павло Скоропадський, він проводив у номері консультації з різними політичними діячами перед тим, як його обрали гетьманом, тому ця будівля стала центром політичних подій. Також тут зупинявся відомий український актор і режисер Панас Саксаганський.