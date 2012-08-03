Культовому гастроному на Хрещатику добудують шість поверхів

До триповерхового будинку, де колись був гастроном, добудують шість поверхів. Як повідомив "Сегодня" архітектор проекту Микола Дьомін, вони дуже органічно впишуться в архітектуру Хрещатика і будуть нагадувати сусідній ЦУМ і будівлю зі шпилем, що навпроти, № 25, де знаходиться кінотеатр «Дружба».

«За висотою будівля буде такою ж, як ЦУМ. До такого рішення ми прийшли, порадившись з архітектором Ларисою Скорик, яка зараз займається центральним універмагом», - розповів Дьомін. Раніше пропонувалися інші варіанти реконструкції - в сучасному стилі - але їх відхилили.

На першому поверсі будівлі розташується гастроном. Тут можна буде купити все, як у звичайному супермаркеті, - починаючи від ковбас і сосисок і закінчуючи фруктами і овочами. З другого по п'ятий поверх планують розмістити магазини з одягом, взуттям, парфумерією, а ще вище - офіси, куди буде ходити ліфт. На дев'ятому поверсі з'явиться ресторан з терасою, де можна буде милуватися видом Києва, а в самому низу - на двох підземних поверхах - зроблять паркування. У планах архітекторів закінчити всі роботи в 2015-2016 роках.

Кияни по-різному ставляться до планів архітекторів. «Це єдиний квартал, який пощадила війна, і він залишився таким, яким був ще до революції. Тому перш ніж щось тут надбудувати або зруйнувати, потрібно добре подумати», - вважає голова комісії з культури Київради Олександр Бригинець.

Нагадаємо, центральний гастроном - одне з культових місць для киян. Будинок побудували в 1874 році, і спочатку тут був готель «Кане». Деякий час в цьому готелі жив відомий художник Михайло Врубель - після того як закінчив роботи по розпису Кирилівської церкви. На першому поверсі знаходилася позичкова лавка, і Врубель писав картину з дочки господаря цієї лавки. До 1918 року в готелі жив Павло Скоропадський, він проводив у номері консультації з різними політичними діячами перед тим, як його обрали гетьманом, тому ця будівля стала центром політичних подій. Також тут зупинявся відомий український актор і режисер Панас Саксаганський.