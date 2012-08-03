Крим втратив зв'язок з Україною через конфлікт операторів

В "Кримтелі" заявляють, що відключення було незаконним і послідувало після того, як оператор відмовився продати "Укртелекому" свою мережу, пише Комерсант-Україна.

Два дня близько 20 тис. абонентів оператора цифрового зв'язку "Кримтел" не могли приймати дзвінки від абонентів "Укртелекому" і дзвонити на номери національного оператора. З 1 серпня "Укртелеком" не надає "Кримтелу" послуг зі взаємоз'єднання мереж.

Без зв'язку залишилися 16,2 тис. фізичних осіб, 3,4 тис. юридичних осіб та 9 відомчих телефонних станцій. Від телекомунікаційних послуг в тому числі були відключені "Чорноморнафтогаз", ПриватБанк, Укрсоцбанк і кримське відділення НБУ.

Деякі абоненти "Кримтелу" змогли уникнути відключення, приєднавшись до мережі загального користування через точки дрібніших операторів.

Тільки 2 серпня "Укртелеком" повідомив на своєму сайті про відключення "Кримтелу". У повідомленні оператора кажуть, що договір був розірваний 1 серпня в односторонньому порядку через заборгованість "Кримтелу" у розмірі близько 10 млн грн (станом на 1 липня).

"Укртелеком" пропонував керівництву "Кримтелу" викупити його мережу, але отримавши таку пропозицію, керівництво "Кримтелу" звернулося до суду, щоб оголосити компанію банкрутом ", - йдеться в повідомленні "Укртелекому". 14 червня Госпсуд АР Крим визнав ТОВ "Кримтел" банкрутом і постановив припинити підприємницьку діяльність компанії протягом року. В "Укртелекомі" вирішили, що можуть відключити абонентів відразу, щоб "уникнути зростання заборгованості компанії".

В "Кримтел" вважають, що "Укртелеком" діяв незаконно. "Розрив взаємоз'єднання в односторонньому порядку допустимий тільки після розгляду спору НКРСІ, однак "Укртелеком" не звертався до регулятора і ухиляється від проведення переговорів з компанією", - йдеться в повідомленні "Кримтел".

Засновниця і гендиректор "Кримтелу" Марина Поваляєва заявила вчора профільному виданню proIT, що "Укртелеком" намагається відібрати у компанії бізнес в Криму. Торік, за її словами, була аналогічна ситуація, але тоді в конфлікт втрутилася НКРСІ. "Укртелеком" порушив всі процедури. Він нас попередив буквально за 10 днів до відключення, а ми за законом повинні попередити абонентів за три місяці ", - розповіла Поваляєва. Вона сказала, що до моменту ліквідації компанії "Кримтел" міг би знайти кошти, щоб розплатитися з "Укртелекомом".