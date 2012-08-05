ЗМІ: На концерт Мадонни в Києві хлопців пустили безкоштовно

На концерт американської поп-діви Мадонни у Києві, квитки на який коштували від 450 до 13 тисяч гривень, декому вдалося потрапити безкоштовно.

Про це пише Gazeta.ua.

"Олімпійський" розрахований на 70 тис глядачів, але на концерті Мадонни вміщав удвічі менше близько 35 тис. Чимало простору займала сцена, розмірами 30 на 70 метрів.

О 20:00, коли виступ затримувався вже на годину, стадіон був заповнений на третину.

Кілька десятків хлопців, які чекали такого перебігу подій під стадіоном, пустили безкоштовно. Дівчатам відмовили – їх на стадіоні було і так багато. Але 3 сектори стадіону все таки лишилися порожніми.

Ті, хто прийшов завчасно – на стадіон пускали за півтори години до початку концерту - мали змогу подивитися на саундчек співачки.

Поп-діва вийшла на сцену із запізненням в 3,5 години о 22:30. Запізнення стало рекордним в турі співачки в підтримку її нового альбому MDNA.

Шоу тривало близько години. Значна частина глядачів почала розходитися раніше, щоб встигнути на метро.

Ті ж, хто залишився до самого фінішу концерту, який закінчився о 0:30, змогли роз'їхатися по домівках лише зі світанком. Охочих виїхати було так багато, що жодна служба таксі не змогла надати машини, їх просто не вистачало, а приватники з центру до спальних районів довозили людей за 200-300 гривень, пише «Сегодня».

За інформацією газети, гонорар Мадонни склав $ 1 млн і 200 тисяч.