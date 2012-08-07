Прес-конференція «Кожному жителю України погрожують, або За що в Україні вбивають екологів?»

У середу, 8 серпня 2012 року, об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Кожному жителю України погрожують, або За що в Україні вбивають екологів?».

Організатор: громадська організація «Київський форум».

Учасники прес-конференції розкажуть про те, за що боровся вбитий еколог, видавець газети «Екобезпека» Володимир Гончаренко.

Стане відомо, чому діяльність громадських активістів стала небезпечною для життя. Будуть оприлюднені кричущі факти замовчування техногенних загроз в Україні.

Учасники прес-конференції – відомі екологи та громадські діячі:

Віктор Лапицький, директор Центру екологічної безпеки, природи та людини «Екобезпека» Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), засновник Громадського руху України «За право громадян на екологічну безпеку» (яке очолював вбитий Володимир Гончаренко);

Віталій Черняховський, перший заступник голови громадської організації «Київський форум»;

Ярослав Мовчан, голова Національного екологічного центру України, доктор біологічних наук;

Олена Пащенко, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги;

Рена Назарова, лідер громадської організації «Київський форум».

Для більш детальної інформації про прес-конференцію, будь ласка, зв’яжіться з організаторами заходу: (044)228-55-33, (068)833-33-33, (066)711-12-84 або відправте запит на електронну поштову адресу: info@kiev-forum.org.

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