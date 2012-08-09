У п'ятницю в Україні похолодає до +10°С вночі

10 серпня в західних, північних областях України, а також на Вінничині та в Приазов'ї місцями короткочасні дощі, на решті території країни без опадів.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, найбільш прохолодно в західних областях: вночі 10-13 градусів, вдень 19-24, в Карпатах 16-18, у північних областях похолоднішає вночі до 12-13, вдень до 21-25, в центрі вночі 12 -16, вдень 24-28, півдні і сході найбільш тепла погода: вночі 14-24, вдень 26-31 градус.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі. Температура знизиться вночі до 11-13 градусів, вдень до 21-25. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі в Запорізькій області місцями короткочасний дощ, вдень переважно без опадів. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 27-31. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

У східних областях вночі та вдень у Донецькій і Луганській областях місцями короткочасні дощі. Температура вночі 14-20, вдень 26-29 градусів. Вітер північний, 5-10 м / с.

У західних областях вночі і вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі знизиться до 10-13 градусів, вдень до 19-24, в Карпатах до 16-18. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с.

У центральних областях вночі і вдень без опадів, лише на Вінниччині місцями короткочасний дощ. Температура знизиться вночі до 12-16 градусів, вдень до 24-28. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Погода на курортах Криму 10 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північний, 5-12 м / с. Температура вночі 18-21 градус, вдень 30-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя 27 градусів, у районі Євпаторії, Феодосії, Одеси та Ялти +26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 10 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасний дощ. Температура вночі 11-13 градусів, вдень 20-23. Вітер південно-західний, північно-західний, північно-східний, 5-10 м / с.