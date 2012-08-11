У Сумах водій маршрутки знепритомнів і врізався в дерево

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ в Сумській області, в результаті 6 пасажирів одержали тілесні ушкодження. За попередніми даними, водій знепритомнів через підвищену температури повітря.

Свідки дорожньо-транспортної події стверджують, що автобус рухався зі швидкістю близько 40 км/год, наприкінці підйому повернув праворуч і допустив наїзд на дерево. Від сильного удару автобус одержав значні механічні пошкодження.