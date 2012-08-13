Учасники конфлікту в Лаврі погрожують Азарову страйком

Про це йдеться у листі до М.Азарова, текст якого оприлюднила сьогодні на прес-конференції в УНІАН Валентина Ісаєва - помічниця звільненої 9 серпня з посади генерального директора заповідника Вікторії Лісничої.

У документі наголошується, що Міністерство культури за два роки змінило у заповіднику трьох директорів. “За прямими вказівками Міністерства культури в Заповідник призначаються люди, далекі не тільки від музейної справи, а й не причетні до культури взагалі. Як може міністр культури лобіювати обкладинку „Плейбоя” на посаду заступника генерального директора Заповідника в найбільшій нашій православний святині? Як може колишній працівник Міністерства культури, а нині керівник служби міжнародного співробітництва погрожувати науковцям битами та розробляти проекти під гаслом „піплхаваєт”? Звільнені податківці, колишні працівники прокуратури, наглядачі в колоніях та бізнесмени тепер «творять культуру» в Лаврі?”, - йдеться в листі.

Колектив наголошує, що вже звертався по допомогою до міністра культури Миколи Куляняка з проханням розібратись у тому безладі, що відбувається у заповіднику. “А що ми отримали натомість? Вікторію Лісничу, яка нас захищала, яка відізвалась, яка почула та відреагувала на наші звернення звільнити Владу Прокаєву, Валерія Панченка, Катерину Єгорову та Світлану Зорінець, звільняють саму”, - йдеться в листі.

Працівники заповідника наголошують, що „представлення колективу”, як сказано на сайті Міністерства культури, „нового директора” виглядало як утаємничена і секретна операція, оскільки на цьому „представленні” було лише 10 осіб. При цьому новий директор одразу ж поновив на посадах В.Прокаєву, В.Панченка, К.Єгорову та С.Зорінець.

“Ми потребуємо розібратись у даній ситуації та повернути Вікторію Миколаївну Лісничу на посаду Генерального директора Заповідника... Наша мета - якнайшвидше отримати спокій і плідно працювати. Інакше ми будемо змушені звернутись за допомогою до ЮНЕСКО, а також організовувати мітинги та пікети через неправомірні дії Міністерства культури щодо кадрової політики Заповідника”, - йдеться в листі до М.Азарова.

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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня В.Прокаєва заявила, що за призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника нібито надала В.Лісничій 50 тис. доларів хабара для міністра культури М.Кулиняка.

В.Прокаєва зробила цю заяву у кабінеті В.Лісничої, де в той час писали заяви на звільнення чотири члени команди В.Прокаєвої, яких колектив звинувачує у знущанні, лайках, штрафах та погрозах фізичною розправою.

7 серпня В.Ліснича подала судовий позов до В.Прокаєвої за наклеп.

9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення В.Лісничої з посади гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника «у зв’язку з колективними скаргами, що надходили до Мінкультури від працівників заповідника, у яких вказувалося на чисельні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника».

10 серпня в.о. генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника було призначено Наталію Клименко, яка з грудня 2005-го по січень 2012-го очолювала Національний музей Тараса Шевченка.