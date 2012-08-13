Підпалювач лісу три дні ховався від міліції у винограді

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС в Херсонській області, 11 серпня співробітники карного розшуку затримали винуватця масштабної пожежі. Ним виявився 50-річний безробітний.

Як пояснив затриманий, він перебував у лісі, палив там. Після цього кинув недопалок на суху траву і вона відразу ж зайнялася. Спочатку він намагався згасити траву самостійно, але у нього нічого не вийшло. Потім побачив, що вогонь збільшився, і втік.

Як повідомили в прес-службі, з метою встановлення особи зловмисника, правоохоронцями були опитані жителі кількох населених пунктів. Сусіди підозрюваного розповіли, що в день, коли сталися пожежі, чоловік прийшов додому з опіками на руках. Нічого не пояснивши, він узяв гроші та зник у невідомому напрямі.

Згідно з повідомленням, підозрюваний переховувався у виноградниках біля Нової Каховки. Коли чоловіка затримали, він не заперечував свою провину. За словами затриманого, він не чекав, що його дії призведуть до таких наслідків.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території Корсунського і Великокопанського лісництва в Цюрупінському районі Херсонської області виникли лісові пожежі, які в результаті сильних поривів вітру, сухої та спекотної погоди швидко розповсюджувалися, і до кінця дня досягли площі окремими вогнищами, орієнтовно, 1000 і 500 га. Пожежі були ліквідовані 11 серпня.

За фактом лісових пожеж у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Збитки від масштабних лісових пожеж у Херсонській області попередньо оцінюються в більш ніж 15 млн. грн.

11 серпня заступник Генерального прокурора України Олександр Галкін на прес-конференції в Херсоні повідомив, що в кримінальній справі, порушеній прокуратурою Херсонської області за фактом підпалів, є підозрюваний - місцевий житель, віком близько 50 років, який підробляє пастухом. За словами О.Галкіна, свідок, теж місцевий пастух, повідомив, що його товариш у лісовій просіці, куди вони заганяли худобу, кинув недопалок сигарети, який зайнявся. Своїми силами пастухи згасити вогонь не змогли і втекли з місця події. При цьому, курець взяв слово з товариша, що той нікому нічого не розповість, і зник у невідомому напрямі.